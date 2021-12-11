«Филадельфия» активизировала попытки обменять Симмонса

«Филадельфия Сиксерс» вновь активно ищет варианты обмена разыгрывающего Бена Симмонса, сообщает ESPN.

Сообщается, что руководство команды намерено устроить трейд с участием двух или трёх клубов, а в итоге сделки получить баскетболиста из топ-25 лиги.

Симмонс в нынешнем сезоне не принимал участия в матчах. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждой встречи за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку, и попыток их решения.

С 15 декабря многие из свободных агентов, которые подписали контракты в межсезонье-2021, станут доступны для обмена. С этого момента 84% из 446 игроков на контрактах могут быть задействованы в сделках.