Трей Янг повторил достижение Майкла Джордана

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось на протяжении пяти матчей набрать 25 очков и 10 передач. Ранее это достижение покорялось только Майклу Джордану и Расселу Уэстбруку.

С момента прихода в лигу в 2018 году Янг имеет наибольшее количество игр с 25 очками и 10 передачами — 56.

Летом баскетболист подписал новый пятилетний контракт с «Атлантой». Если Янг по ходу сезона-2021/2022 попадёт в символическую пятёрку, то соглашение будет рассчитано на $ 207 млн. Если нет, то зарплата игрока составит $ 172 млн. Продление вступит в силу с 2022 года. В прошлом сезоне помог «Хоукс» выйти в финал Восточной конференции, набирая 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи в среднем за игру.