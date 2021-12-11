Джон Стоктон — об отстранённом от матчей НБА Кайри Ирвинге: я горжусь им

Бывший разыгрывающий «Юты Джаз» Джон Стоктон высказался по поводу игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
«У тебя много сторонников, Кайри. Не все из них могут добраться до тебя и пообщаться, и ты не можешь добраться до всех из них, но есть большинство, которые сидят где-то и поддерживают тебя.
Они просто не такие смелые, как он. Я горжусь им как личностью, что он пошел на такой риск и был настолько смелым ради того, что считает правильным», — приводит слова Стоктона The Sports Rush.
Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока нет ясности, что будет с карьерой Ирвинга дальше.
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