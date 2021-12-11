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«Локомотив-Кубань» победил «Парму» в Единой лиге ВТБ, отыгравшись с -20 по ходу матча

«Локомотив-Кубань» победил «Парму» в Единой лиге ВТБ, отыгравшись с -20 по ходу матча
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» на своей площадке принимала «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 90:85 в пользу гостей. Защитник краснодарской команды Эррик Макколум стал самым результативным игроком, набрав 26 очков.

Хозяева ударно начали встречу, уже в первой четверти оторвавшись от соперника на 13 очков. Вторая четверть также осталась за пермским клубом, и на большой перерыв команды ушли со счётом 52:38. Максимальное преимущество хозяев составляло +20.

В третьей четверти «Локомотив-Кубань» немного сократил отставание, а на решающем отрезке матча совершил полноценный камбэк и вырвал победу в матче.

После 8 игр Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» идёт на 5-м месте, имея в своём активе 5 побед и 3 поражения. «Парма» после 7 встреч занимает 7-ю строчку (3-4).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 11:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
85 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Парма: Юшкявичюс - 22, Параховский - 19, Забелин - 14, Мейерис - 11, Платунов - 11, Жукаускас - 3, Хилл - 3, Жмако - 2, Буланов, Воронов, Куров, Перевалов
Локомотив-Кубань: Макколум - 26, Мотли - 20, Кидд - 18, Уиттингтон - 11, Ильницкий - 9, Емченко - 6, Ведищев, Елатонцев, Калинов, Кук, Паунич, Щербенев
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