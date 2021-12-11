«Локомотив-Кубань» победил «Парму» в Единой лиге ВТБ, отыгравшись с -20 по ходу матча

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» на своей площадке принимала «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 90:85 в пользу гостей. Защитник краснодарской команды Эррик Макколум стал самым результативным игроком, набрав 26 очков.

Хозяева ударно начали встречу, уже в первой четверти оторвавшись от соперника на 13 очков. Вторая четверть также осталась за пермским клубом, и на большой перерыв команды ушли со счётом 52:38. Максимальное преимущество хозяев составляло +20.

В третьей четверти «Локомотив-Кубань» немного сократил отставание, а на решающем отрезке матча совершил полноценный камбэк и вырвал победу в матче.

После 8 игр Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» идёт на 5-м месте, имея в своём активе 5 побед и 3 поражения. «Парма» после 7 встреч занимает 7-ю строчку (3-4).