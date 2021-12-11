Майк Джеймс устроил новый скандальный инцидент с главным тренером «Монако» во время матча

Защитник «Монако» Майк Джеймс во время матча регулярного чемпионата 14-го тура Евролиги с «Миланом» (65:71) выразил недовольство главным тренером команды Звезданом Митровичем, который решил посадить его на скамейку.



В какой-то момент один из ассистентов главного тренера «Монако» поднялся и отвёл Джеймса в сторону, чтобы не провоцировать конфликт. Джеймс начал матч на скамейке и провёл на площадке 2 минуты 42 секунды, не набрав ни одного очка. Участие американского баскетболиста в игре с «Миланом» было под вопросом из-за полученной на прошлой неделе травмы голеностопа в матче с «Фенербахче».



Ранее во время матча 11-го тура Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98) между Джеймсом и Митровичем уже был инцидент. Майк покинул площадку в четвёртой четверти после перепалки с тренером и вернулся на последних секундах матча в неспортивной одежде.

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