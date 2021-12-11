Миротич стал MVP тура Евролиги после рекордной эффективности в «эль-класико» с «Реалом»

Тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич признан MVP 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Реалом» (93:80) Миротич записал себе в актив 31 очко (4/4 двухочковых, 3/6 трехочковых, 14/15 штрафных) и 10 подборов при рейтинге эффективности 39 баллов (персональный рекорд в 172 матчах Евролиги). Миротич стал самым ценным игроком тура в восьмой раз за карьеру и занимает четвертое место в истории по этому показателю.
В пятерку лучших игроков тура также вошли центровой ЦСКА Никола Милутинов (36 баллов), тяжелый форвард «Фенербахче» Ян Веселы (35 баллов), защитник УНИКСа Лоренцо Браун (30 баллов) и форвард «Баварии» Владимир Лучич (29 баллов).
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