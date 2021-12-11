Гомельский оценил возможность непопадания ЦСКА в Ф4 Евролиги впервые за многие годы

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил возможность непопадания ЦСКА в «Финал четырёх» Евролиги впервые за многие годы.
«Если во второй половине сезона у ключевых игроков не будет травм, то ЦСКА в „Финал четырёх“ попадёт», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
В 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде переиграл литовский «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 73:51. Эта победа стала для армейцев четвёртой подряд в регулярном чемпионате Евролиги.
После 14 туров московский ЦСКА занимает пятую позицию в турнирной таблице, одержав девять побед и потерпев пять поражений. Такая же статистика у «Олимпиакоса» и «Олимпии Милан», занимающих третью и четвёртую строчку. Лидирует в чемпионате «Барселона», одержавшая 12 побед в 14 встречах.
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