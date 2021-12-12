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Серхио Льюль объяснился после неприличного жеста в «эль класико» против «Барселоны»

Серхио Льюль объяснился после неприличного жеста в «эль класико» против «Барселоны»
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Капитан баскетбольного «Реала» Серхио Льюль принёс извинения за непристойный жест в адрес болельщиков «Барселоны» в концовке матча 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Льюль позволили себе показать средний палец в адрес фанатов, когда отправлялся в раздевалку после поражения.

«Приношу искренние извинения за вчерашний жест. Несмотря на напряжённость момента, этого не должно было произойти», — написал Серхио Льюль в своём «твиттере».

Напомним, «Барселона» на домашнем паркете переиграла мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 93:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. В составе гостей 11 очков набрал Томас Эртель. Столько же очков на свой счёт записал Фабьен Козёр.

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