Айзея Томас определился, где продолжит карьеру

Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас подписал контракт с G-Лигой и примет участие в «G-League Winter Showcase» – традиционном зимнем просмотре игроков, который пройдет с 19 по 22 декабря в Лас-Вегасе, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Просмотр будет организован в виде турнира на выбывание для восьми команд. За матчами будут следить скауты и менеджеры клубов НБА, которые предложат контракты лучшим игрокам турнира. Если у Томаса не получится получить приглашение в клуб НБА, он намерен играть в Лиге развития.
Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
Ранее сообщалось, что Томас готов продолжить карьеру за пределами США, интерес к игроку приписывали ЦСКА.
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