Эмбиид и Тайбулл отреагировали на провал Карри, которому они помешали побить рекорд НБА
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Баскетболисты «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Матисс Тайбулл высказались о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри, которому они помешали побить очередной рекорд Национальной баскетбольной ассоциации.
«Джоэл рассказал мне сегодня, что мы не позволим этому случиться в нашем доме», — приводятся слова Тайбулла на странице Sixers Nation в «Твиттере».
«Я думаю, что он защитник года», — выразил восхищение игрой Тайбулла Эмбиид.
«Филадельфия» и «Уорриорз» встречались сегодня, 12 декабря. Победу со счётом 102:93 праздновали «Сиксерс». Карри в этом матче набрал 18 очков (из них лишь 3 трёхочковых), совершил 9 подборов и отдал 5 результативных передач.
Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
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