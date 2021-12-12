Эмбиид и Тайбулл отреагировали на провал Карри, которому они помешали побить рекорд НБА

Баскетболисты «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Матисс Тайбулл высказались о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри, которому они помешали побить очередной рекорд Национальной баскетбольной ассоциации.



«Джоэл рассказал мне сегодня, что мы не позволим этому случиться в нашем доме», — приводятся слова Тайбулла на странице Sixers Nation в «Твиттере».



«Я думаю, что он защитник года», — выразил восхищение игрой Тайбулла Эмбиид.



«Филадельфия» и «Уорриорз» встречались сегодня, 12 декабря. Победу со счётом 102:93 праздновали «Сиксерс». Карри в этом матче набрал 18 очков (из них лишь 3 трёхочковых), совершил 9 подборов и отдал 5 результативных передач.



Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.