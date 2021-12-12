Врачи сообщили неутешительные новости по Зайону Уильямсону

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон с большой долей вероятности прекратит тренировки на какое-то время, так как продолжает испытывать боли в ноге. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей официальной странице в «Твиттере со ссылкой на свои источники.



Уильямсон приступил к полноценным контактным тренировкам совсем недавно. До этого игрок в течение длительного времени проходил восстановление после травмы ноги. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зайон не участвовал ни в одном матче. Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».