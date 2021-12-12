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Шакил О'Нил опубликовал странное видео, где он позирует с белым тигром

Шакил О'Нил опубликовал странное видео, где он позирует с белым тигром
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Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками необычной видеозаписью. На ней Шакил позирует с белым тигром, который периодически мотает головой.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее О’Нил заявил, что больше не собирается посещать домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс», за который сам выступал с 1996 по 2004 год.

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