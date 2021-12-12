Аналитик НБА назвал вес Зайона Уильмсона и рассказал, чем тот питается

Известный аналитик НБА Скип Бэйлесс высказался о форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне.
«Мне сказали, что его вес всё-таки не 330 фунтов. Однако он больше, чем 310, и это по-прежнему огромная проблема. И всё же хорошая новость в том, что он только что нанял тренера, который, как мне сказали, очень хорош в своём деле. Плохая новость в том, что он по-прежнему любит съедать пиццы целиком, запивая ихх безалкогольными напитками с высоким содержанием сахара», — сказал Бейлесс в эфире шоу Undisputed.
Недавно Уильмсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что актуальный вес игрока составляет 330 фунтов (150 кг).
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