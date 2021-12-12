Гомельский назвал место, на котором надеется увидеть ЦСКА в Евролиге

Известный комментатор Владимир Гомельский выразил надежду, что ЦСКА по итогам регулярного чемпионата Евролиги будет не ниже третьего места, а также высказался о центровом армейцев Николе Милутинове и защитнике команды Алексее Шведе.



«Я надеюсь, что ЦСКА по итогам регулярки будет не ниже третьего места. Обратите внимание на то, что в присутствии Милутинова на площадке защита ЦСКА играет гораздо эффективнее. Он же обеспечивает львиную долю подборов на своём щите. Думаю, его подстраховка позволяет Курбанову, Хэккетту, Клайберну, Лундбергу и Шведу играть в защите гораздо агрессивнее.



Швед играет очень полезно. Он раздает больше всех ассистов, перехватывает сам и создаёт партнёрам моменты для перехватов, в последних играх атакует с отличным процентом. Другими словами, мне нравится, как играет Алексей», — написал Гомельский на своём сайте.

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