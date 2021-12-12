Майк Джеймс отреагировал на снятие с матча Евролиги после 2 минут и 42 секунд на площадке

Защитник «Монако» Майк Джеймс дал комментарий по поводу своей замены в матче Евролиги с «Миланом» (65:71).

«Вернулся к реабилитации подколенного сухожилия. Не стану выходить на площадку снова, пока не буду готов на 100%», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Напомним, после замены Джеймс устроил новый скандальный инцидент с главным тренером команды Звезданом Митровичем. В какой-то момент один из ассистентов главного тренера «Монако» поднялся и отвёл Джеймса в сторону, чтобы не провоцировать конфликт.

Ранее во время матча 11-го тура Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98) между Джеймсом и Митровичем уже возникал конфликт. Майк покинул площадку в четвёртой четверти после перепалки с тренером и вернулся на последних секундах матча в неспортивной одежде.