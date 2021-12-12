Эмбиид — о развязке сезона Ф-1: Латифи, надеюсь, ты в безопасности. Заслуживаешь повышения

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о завершении сезона в «Формуле-1».
«Латифи, я надеюсь, ты в безопасности. Ты заслуживаешь повышения», — написал Эмбиид на своей странице в «Твиттере».
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5
6. Ландо Норрис («Макларен») – 160
7. Шарль Леклер («Феррари») – 160
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.
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