Эмбиид — о развязке сезона Ф-1: Латифи, надеюсь, ты в безопасности. Заслуживаешь повышения

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о завершении сезона в «Формуле-1».

«Латифи, я надеюсь, ты в безопасности. Ты заслуживаешь повышения», — написал Эмбиид на своей странице в «Твиттере».

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5

6. Ландо Норрис («Макларен») – 160

7. Шарль Леклер («Феррари») – 160

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81

11. Эстебан Окон («Альпин») – 72

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.