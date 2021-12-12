«Чикаго» потерял 9 игроков из-за протоколов по коронавирусу

Игроки «Чикаго Буллз» Зак Лавин, Айо Досунму, Стэнли Джонсон и Трой Браун попали в протоколы НБА по безопасности в связи с пандемией коронавируса, сообщает Hoops Rumors.



Ранее на карантин ушли ещё 5 баскетболистов «Чикаго» Демар Дерозан, Коби Уайт, Джавонт Грин, Мэтт Томас и Деррик Джонс. В составе «Буллз» должно быть как минимум восемь игроков, чтобы ближайший матч регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» состоялся. На данный момент у команды есть девять доступных исполнителей. Игрок, попавший в протокол по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два подряд отрицательных теста в течение 24 часов.



Стоит отметить, что «Буллз» подписали Джонсона на 10-дневный контракт несколько дней назад, воспользовавшись исключением травмированного игрока из-за потерь в связи с протоколами по коронавирусу.