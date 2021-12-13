Аналитик НБА объяснил, почему Джордана нельзя называть лучшим в истории из-за 6-0 в финале

Американский спортивный аналитик Шеннон Шарп считает, что легендарного Майкла Джордана нельзя называть лучшим баскетболистом всех времён только из-за его статистики в финалах НБА.

«Вы сравниваете Майкла с другими баскетболистами по критерию его статистики в финалах. Да, его статистика 6-0, но это не значит, что Майкл был лучшим. Он не был. Другими словами, если у Илона Маска больше всего денег, то он лучше Джеффа Безоса. Его фанаты говорили, что он лучший только потому, что у него шесть побед из шести во всех финалах.

Майкл Джордан был великолепен. Мы знаем, что в 1980-х годах он был невероятным. Но это никак не умаляет заслуг Кевина Дюранта, Леброна Джеймса или Стефа Карри», — сказал Шеннон на передаче Undisputed.