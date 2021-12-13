«Бруклин» нанёс 12-е поражение кряду «Детройту». У Дюранта – 51 очко

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 116:104, для хозяев это поражение стало 12-м кряду.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант – 51 очко, 7 подборов и 9 передач. Наиболее результативным в составе «Детройта» стал форвард Кейд Каннингем – 26 очков, 8 подборов и 5 передач.

«Бруклин Нетс» (19-8) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Детройт» (4-22) её замыкает, занимая 15-е место.

В следующем матче «Бруклин Нетс» примет «Торонто Рэпторс», а «Детройт Пистонс» начнёт выездную серию игрой с «Чикаго Буллз».