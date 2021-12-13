«Бруклин» нанёс 12-е поражение кряду «Детройту». У Дюранта – 51 очко
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 116:104, для хозяев это поражение стало 12-м кряду.
Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант – 51 очко, 7 подборов и 9 передач. Наиболее результативным в составе «Детройта» стал форвард Кейд Каннингем – 26 очков, 8 подборов и 5 передач.
«Бруклин Нетс» (19-8) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Детройт» (4-22) её замыкает, занимая 15-е место.
В следующем матче «Бруклин Нетс» примет «Торонто Рэпторс», а «Детройт Пистонс» начнёт выездную серию игрой с «Чикаго Буллз».
НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 116
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Джексон - 25, Ли - 17, Диалло - 11, Стюарт - 9, Макгрудер - 6, Хейз - 6, Бей - 4, Гарза, Грант, Джексон, Джозеф, Лайлз, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит
Бруклин Нетс: Дюрант - 51, Миллз - 18, Олдридж - 15, Томас - 13, Браун - 8, Бембри - 4, Джонсон - 4, Клэкстон - 2, Гриффин - 1, Дюк, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Харден, Харрис, Шарп, Эдвардс
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