«Лейкерс» обыграли «Мэджик», одержав вторую победу кряду

«Лос-Анджелес Лейкерс» сегодня принимал «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США). Встреча завершилась победой хозяев – 106:94.
Леброн Джеймс набрал 30 очков и стал лучшим в составе «Лейкерс». Коул Энтони – наиболее результативный игрок «Мэджик», на его счету 21 очко.
На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) в рамках регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева одержали победу со счётом 112:97.
В составе «Сан-Антонио» по 24 очка набрали Деррик Уайт и Якоб Пёлтль, Деджонте Мюррей оформил трипл-дабл из 10 очков, 12 подборов и 10 передач. Лучшим игроком гостей с 27 очками в активе стал Брэндон Ингрэм.
В ещё одном сегодняшнем матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз» на стадионе «Мода-центр» в Портленде (США). Со счётом 116:111 победу одержали гости, прервавшие серию из пяти поражений подряд.
Лучшим в составе «Портленда» был Анферни Саймонс – 26 очков. У «Миннесоты» 24 очка у Энтони Эдвардса.
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