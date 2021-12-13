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«Лейкерс» обыграли «Мэджик», одержав вторую победу кряду

«Лейкерс» обыграли «Мэджик», одержав вторую победу кряду
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«Лос-Анджелес Лейкерс» сегодня принимал «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США). Встреча завершилась победой хозяев – 106:94.

Леброн Джеймс набрал 30 очков и стал лучшим в составе «Лейкерс». Коул Энтони – наиболее результативный игрок «Мэджик», на его счету 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Уэстбрук - 19, Хортон-Такер - 19, Энтони - 13, Брэдли - 6, Ривз - 5, Ховард - 5, Джордан - 4, Эллингтон - 3, Монк - 2, Brown Jr., Ариза, Бэйзмор, Дэвис, Нанн, Рондо, Хафф
Орландо Мэджик: Энтони - 21, Вагнер - 20, Картер - 16, Росс - 15, Лопес - 7, Харрис - 6, Хэмптон - 5, Бамба - 2, Океке - 2, Айзек, Браздейкис, Вагнер, Картер-Уильямс, Мур, Мюлдер, Саггс, Фульц

На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) в рамках регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева одержали победу со счётом 112:97.

В составе «Сан-Антонио» по 24 очка набрали Деррик Уайт и Якоб Пёлтль, Деджонте Мюррей оформил трипл-дабл из 10 очков, 12 подборов и 10 передач. Лучшим игроком гостей с 27 очками в активе стал Брэндон Ингрэм.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Пёлтль - 24, Уайт - 24, Джонсон - 17, Макдермотт - 13, Уокер - 11, Мюррей - 10, Джонс - 7, Ойбанкс - 4, Васселл - 2, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Уискэмп, Форбс, Янг
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Валанчюнас - 17, Александер-Уолкер - 15, Харт - 13, Эрнангомес - 10, Грэм - 8, Темпл - 3, Джонс - 2, Мёрфи - 2, Альварадо, Кларк, Лозада, Льюис, Маршалл, Саторански, Уильямсон, Хоммс, Хэйс

В ещё одном сегодняшнем матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз» на стадионе «Мода-центр» в Портленде (США). Со счётом 116:111 победу одержали гости, прервавшие серию из пяти поражений подряд.

Лучшим в составе «Портленда» был Анферни Саймонс – 26 очков. У «Миннесоты» 24 очка у Энтони Эдвардса.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 26, Лиллард - 24, Маклемор - 15, Пауэлл - 15, Литтл - 10, Нуркич - 8, Нэнс - 8, Ковингтон - 3, Уотфорд - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Макколлум, Смит, Снелл, Эллеби
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Таунс - 23, Расселл - 18, Вандербилт - 14, Беверли - 10, Макдэниелс - 10, Бисли - 6, Рид - 6, Ноуэлл - 5, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Окоги, Принс, Райт
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