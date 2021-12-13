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Зайон Уильямсон заснул во время мероприятия «Нью-Орлеана» и нарушил режим клуба

Зайон Уильямсон заснул во время мероприятия «Нью-Орлеана» и нарушил режим клуба
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон халатно подходит к своей реабилитации, сообщает инсайдер Джейк Мэдисон в своём «твиттере».

По информации Джеймса, игрок уже неоднократно пропускал реабилитационные занятия, а на прошлой неделе заснул во время теоретического занятия команды.

Недавняя томография стопы Уильямсона показала, что заживление пятой плюсневой кости проходит с проблемами, поэтому игрок, вероятнее всего, прекратит тренировки на какое-то время.

Недавно Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс» и привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).

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