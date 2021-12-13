Спин-мув Мики и передача из-за спины Хезоньи — в топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов игровой недели регулярного чемпионата.

В подборку вошли быстрый отрыв Игоря Вольхина («Зенит»), взаимодействие Максима Личутина и Александра Ганькевича («Нижний Новгород»), спин-мув Джордана Мики («Зенит»), данк Даррала Уиллиса («Енисей»), передача из-за спины Марио Хезоньи (УНИКС).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, на прошлой неделе в десятке лучших моментов были представлены попадание с фолом Эрика Макколлума («Локомотив-Кубань»), постер Даррала Уиллиса («Енисей»), полёты Джордана Мики («Зенит») и Джарона Джонсона («Автодор»), передача Марко Списсу (УНИКС).