Спин-мув Мики и передача из-за спины Хезоньи — в топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ
Поделиться
Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов игровой недели регулярного чемпионата.
В подборку вошли быстрый отрыв Игоря Вольхина («Зенит»), взаимодействие Максима Личутина и Александра Ганькевича («Нижний Новгород»), спин-мув Джордана Мики («Зенит»), данк Даррала Уиллиса («Енисей»), передача из-за спины Марио Хезоньи (УНИКС).
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Напомним, на прошлой неделе в десятке лучших моментов были представлены попадание с фолом Эрика Макколлума («Локомотив-Кубань»), постер Даррала Уиллиса («Енисей»), полёты Джордана Мики («Зенит») и Джарона Джонсона («Автодор»), передача Марко Списсу (УНИКС).
Комментарии
- 13 декабря 2021
-
11:46
-
10:30
-
10:27
-
09:30
-
09:10
-
07:57
-
05:33
-
04:29
-
00:31
- 12 декабря 2021
-
23:57
-
22:50
-
22:34
-
22:21
-
21:31
-
20:10
-
18:53
-
18:24
-
18:14
-
17:15
-
16:40
-
15:46
-
15:00
-
14:12
-
12:55
-
12:09
-
12:06
-
11:07
-
09:55
-
09:46
-
09:39
-
08:41
-
00:52
- 11 декабря 2021
-
22:51
-
21:46
-
20:55
Партнерский контент