Эксперт: почему я должен ставить Леброна Джеймса выше Коби Брайанта?

Экс-звезда НБА, а ныне эксперт Джален Роуз дал комментарий по поводу сравнения легендарного Коби Брайанта и действующего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Мне довелось наблюдать за Брайантом с 96-го года, когда его не ценили даже его собственные товарищи по команде, до того момента, когда Шак проводил первые 46 минут игры, а он — последние 2.
И именно поэтому я начал называть его ремиксом Майкла Джордана. Потому что для меня он выглядит как Майкл Джордан, он звучит как Майкл Джордан, он двигается как Майкл Джордан, он лучший из лучших!
Я люблю Леброна, и знаю, что Джеймс там каждый раз, когда мы составляем список топ-5. Но каждый раз, когда я составляю список, я спрашиваю себя, почему я должен поставить Леброна выше Коби?» — приводит слова Роуза The Sports Rush.
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