Кевин Дюрант установил рекорд сезона НБА и рекорд в истории «Бруклина»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в выездном матче с «Детройт Пистонс» (116:104) набрал 51 очко. Это лучший показатель среди всех баскетболистов НБА в этом сезоне. Для самого Дюранта это седьмая игра в карьере, в которой он набирает 50+ очков. Также это рекорд «Литтл Сизарс-арены» в Детройте.

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Для «Детройта» это поражение стало 12-м кряду. Команда после 26 игр регулярного первенства замыкает таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 4 победы и 22 поражения. «Бруклин Нетс», напротив, возглавляет конференцию с 19-ю победами и 8-ю поражениями. В Западной конференции лидирует «Финикс Санз» (21-4).