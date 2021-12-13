«Монако» уволил главного тренера, который конфликтовал с Майком Джеймсом

Баскетбольный клуб «Монако» принял решение расстаться с главным тренером Звезданом Митровичем, сообщает пресс-служба команды.



В настоящее время «Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, имея в активе пять побед в 14 встречах, и идёт на второй строчке в чемпионате Франции, выиграв восемь встреч из 11.



Напомним, после замены в матче Евролиги с «Миланом» американский защитник команды Майк Джеймс устроил новый скандальный инцидент с Митровичем. В какой-то момент один из ассистентов главного тренера «Монако» поднялся и отвёл Джеймса в сторону, чтобы не провоцировать конфликт. Джеймс начал матч на скамейке и провёл на площадке 2 минуты 42 секунды, не набрав ни одного очка. Участие американского баскетболиста в игре с «Миланом» было под вопросом из-за полученной на прошлой неделе травмы голеностопа в матче с «Фенербахче».



«Монако» проиграл пять встреч в Евролиге подряд, а в минувшие выходные уступил «Страсбургу» в чемпионате Франции.