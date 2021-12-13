В «Зените» рассказали о ситуации с Шабаззом Напьером и другими травмированными игроками

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде.



«На данный момент команда оказалась в очень непростой ситуации. Перед матчем с «Нижним Новгородом» мы остались сразу без пяти защитников.



Наш основной разыгрывающий Напьер по-прежнему проходит реабилитацию, к сожалению, сроки его восстановления оказались на порядок дольше, чем прогнозировалось ранее. Сейчас он находится в США, мы отпустили его домой, поскольку для этого был серьёзный повод – он стал папой, у него на днях родился сын. В ближайшее время игрок вернётся в расположение клуба.



Дмитрий Кулагин в матче в составе сборной России получил повреждение сухожилия правой стопы, и было принято решение во избежание риска более серьёзной травмы на время ограничить ему нагрузки.



Денис Захаров в игре с «Енисеем» заработал надрыв мышцы задней поверхности бедра и пропустит 2-3 недели. Джордан Лойд в четвёртой четверти с «Фенербахче» получил сильный ушиб бедра и проходит восстановление.



Билли Бэрон на тренировке за день до встречи с «Нижним Новгородом» также получил травму, и мы пока не понимаем точные перспективы. Кроме этого, более половины команды, включая главного тренера, перенесли в разной форме вирусную инфекцию, не имеющую отношения к COVID-19, и некоторые до сих пор до конца не восстановились. Все это крайне усложняет выполнение задач на предстоящие матчи. В связи с этим я хочу от имени команды поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку в очень непростой игре с «Нижним Новгородом».



Сейчас нам как никогда важен шестой игрок на площадке, каким всегда являются болельщики «Зенита». Настал тот самый момент, когда надо всем вместе сплотиться, выстоять и побеждать», — цитирует Церковного пресс-служба клуба.