Названа сумма, которую получит от Jordan Brand не играющий в сезоне НБА Зайон Уильямсон

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, несмотря на отсутствие игровой активности в нынешнем сезоне, получит гарантированную сумму по контракту с брендом Jordan, сообщает Fadeaway World. Как сообщает источник, по контракту, подписанному в 2019 году, Уильямсон должен получить от бренда $ 75 млн за пять лет. Таким образом, независимо от того, будет ли играть Уильямсон в нынешнем сезоне, ему заплатят $ 15 млн за этот год.
Недавняя томография стопы Уильямсона показала, что заживление пятой плюсневой кости проходит с проблемами, поэтому игрок, вероятнее всего, прекратит тренировки на какое-то время.
Недавно Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс» и привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).
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