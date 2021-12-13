Названа сумма, которую получит от Jordan Brand не играющий в сезоне НБА Зайон Уильямсон

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, несмотря на отсутствие игровой активности в нынешнем сезоне, получит гарантированную сумму по контракту с брендом Jordan, сообщает Fadeaway World. Как сообщает источник, по контракту, подписанному в 2019 году, Уильямсон должен получить от бренда $ 75 млн за пять лет. Таким образом, независимо от того, будет ли играть Уильямсон в нынешнем сезоне, ему заплатят $ 15 млн за этот год.



Недавняя томография стопы Уильямсона показала, что заживление пятой плюсневой кости проходит с проблемами, поэтому игрок, вероятнее всего, прекратит тренировки на какое-то время.



Недавно Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс» и привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).