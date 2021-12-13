Опубликован рейтинг лучших неамериканских игроков в истории НБА. Андрей Кириленко в списке

Издание Hoopshype опубликовало свою версию рейтинга 75 лучших баскетболистов в истории НБА, родившихся за пределами США. Третье место в рейтинге занял греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, ставший лучшим из действующих игроков лиги.



Первое место в рейтинге досталось нигерийцу Хакиму Оладжьювону, а вторым стал немецкий баскетболист Дирк Новицки.



Россиянин Андрей Кириленко расположился на 27-й строчке рейтинга. В Топ-20 вошли также действующие баскетболисты НБА – Лука Дончич (Словения, 11-е место), Эл Хорфорд (Доминиканская республика, 12-е место), Руди Гобер (Франция, 13-е место) и Джоэл Эмбиид (Камерун, 17-е место).



Топ-10 неамериканских игроков в истории НБА по версии Hoopshype



1. Хаким Оладжьювон (Нигерия)

2. Дирк Новицки (Германия)

3. Яннис Адетокунбо (Греция)

4. Стив Нэш (Канада)

5. Пау Газоль (Испания)

6. Тони Паркер (Франция)

7. Ману Джинобили (Аргентина)

8. Никола Йокич (Сербия)

9. Дикембе Мутомбо (Конго)

10. Марк Газоль (Испания).