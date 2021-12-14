«Голден Стэйт» вырвал победу у «Индианы», «Кливленд» одолел «Майами»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Голден Стэйт». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 102:100.



Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 26 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.



В другом матче в Кливленде «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Майами Хит» со счётом 105:94. Встреча прошла на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус».



Кевин Лав принёс «Кливленду» 23 очка. Также у американца 9 подборов. У «Майами» отличился Пи Джей Такер – 23 очка.



Также «Сакраменто Кингз» проиграл «Торонто Рэпторс» (101:124), «Милуоки Бакс» уступил «Бостон Селтикс» (103:117) и «Атланта Хоукс» проиграла «Хьюстон Рокетс» (126:132).