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«Голден Стэйт» вырвал победу у «Индианы», «Кливленд» одолел «Майами»

«Голден Стэйт» вырвал победу у «Индианы», «Кливленд» одолел «Майами»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Голден Стэйт». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 102:100.

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 26 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

В другом матче в Кливленде «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Майами Хит» со счётом 105:94. Встреча прошла на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус».

Кевин Лав принёс «Кливленду» 23 очка. Также у американца 9 подборов. У «Майами» отличился Пи Джей Такер – 23 очка.

Также «Сакраменто Кингз» проиграл «Торонто Рэпторс» (101:124), «Милуоки Бакс» уступил «Бостон Селтикс» (103:117) и «Атланта Хоукс» проиграла «Хьюстон Рокетс» (126:132).

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 103
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 42, Браун - 19, Уильямс - 17, Уильямс - 10, Хорфорд - 10, Лэнгфорд - 7, Шрёдер - 7, Хозер - 3, Смарт - 2, Кантер, Несмит, Паркер, Притчард, Ричардсон, Томас, Фернанду, Эрнангомес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 20, Холидэй - 20, Коннотон - 15, Портис - 13, Аллен - 10, Казинс - 6, Адетокунбо - 5, Худ - 5, Миддлтон - 4, Smart - 3, Мамукелашвили - 2, Дивинченцо, Лопес, Мэттьюз, Нвора, Оджелей, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
126 : 132
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Янг - 41, Коллинс - 14, Галлинари - 12, Капела - 12, Л. Уильямс - 12, Реддиш - 12, Дьенг - 8, Луваву-Кабарро - 8, Хаертер - 5, Райт - 2, Богданович, Джонсон, Купер, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
Хьюстон Рокетс: Гордон - 32, Огастин - 22, Тэйт - 15, Мартин - 13, Вуд - 12, Шенгюн - 11, Нваба - 10, Брукс - 6, Кристофер - 6, Мэтьюз - 5, Гаруба, Грин, Никс, Портер, Тайс, Уолл, Хаус
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
100 : 102
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 30, Брогдон - 23, ЛеВерт - 19, Бриссетт - 8, Тёрнер - 6, Лэмб - 5, Мартин - 4, Дуарте - 3, Уонамэйкер - 2, Битадзе, Вашингтон, Джарро, Джексон, Крэйг, Макконнелл, Уоррен, Холидэй
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Грин - 15, Уиггинс - 15, Луни - 14, Портер - 10, Пул - 8, Бьелица - 3, Куминга - 3, Ли - 3, Пэйтон II - 3, Тоскано-Андерсон - 2, Даутин, Игуодала, Кьоцца, Муди, Томпсон, Уайзмен
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 94
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Лав - 23, Окоро - 18, Аллен - 17, Гарлэнд - 16, Маркканен - 12, Мобли - 9, Рубио - 7, Стивенс - 3, Валентайн, Дэвис, Нембхард, Осман, Пэнгос, Секстон, Уиндлер, Уэйд, Фалль
Майами Хит: Такер - 23, Лоури - 22, Хироу - 12, Винсент - 10, Дедмон - 10, Юртсевен - 8, Робинсон - 6, Окпала - 3, Адебайо, Батлер, Гарретт, Мартин, Моррис, Оладипо, Страс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
124 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Торонто Рэпторс: Буше - 17, Барнс - 16, Сиакам - 16, Флинн - 14, Ванвлит - 12, Ватанабэ - 12, Михайлюк - 11, Трент-мл. - 10, Шампани - 10, Бэнтон - 4, Бонга - 2, Ануноби, Ачиува, Берч, Горан Драгич, Джонсон
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Хилд - 14, Багли III - 12, Лень - 12, Томпсон - 11, Митчелл - 8, Дэвис - 5, Мету - 4, Барнс - 3, Халибёртон - 3, Вудард, Джонс, Кета, Кинг, Рэмси, Харклесс, Холмс
Комментарии
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