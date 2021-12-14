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В НБА ожидают роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников

В НБА ожидают роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников
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Руководители клубов и представители НБА ожидают увеличения числа случаев заболевания коронавирусом после рождественских и новогодних праздников, сообщает ESPN.

В НБА считают, что праздники вызовут рост заболеваемости по всей стране, что в итоге коснётся и лиги.
По состоянию на начало недели 46 баскетболистов находились на карантине по протоколу о безопасности и здоровью. При этом в НБА пока не было выявлено случаев заражения новым омикрон-штаммом, но представители лиги считают, что рано или поздно это произойдёт.

Несмотря на обеспокоенность, представители НБА надеются, что удастся избежать прошлогодней ситуации, когда из-за коронавируса была отменена или перенесена 31 игра.

Ранее были перенесены две ближайших игры «Чикаго Буллз», так как 10 игроков команды находятся на карантине.

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