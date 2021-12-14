«Сакраменто» выставил на обмен двух ведущих игроков

«Сакраменто Кингз» рассматривают предложения с обменом двух своих ведущих игроков Бадди Хилда и Марвина Багли, сообщает журналист Джейсон Андерсон в своём «твиттере».
«Сакраменто» не вступал в переговоры с «Индианой Пэйсерс» по поводу Домантаса Сабониса или Майлза Тернера с прошлой недели, когда появилось сообщение, что «Индиана» готова продать своих ведущих «больших», а также защитника Кариса Леверта. Напомним, «Сакраменто» проявлял интерес к Сабонису в прошлом.
Также сообщается, что руководство «Сакраменто» рассматривает вариант с подписанием Бена Симмонса, который не принимал участия в матчах в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждой встречи за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку, и попыток их решения.
- 14 декабря 2021
-
09:13
-
09:01
-
08:59
-
08:29
-
06:08
-
00:09
- 13 декабря 2021
-
23:54
-
23:43
-
22:55
-
21:56
-
20:48
-
19:48
-
18:55
-
18:48
-
17:41
-
16:49
-
16:03
-
14:57
-
13:55
-
12:54
-
11:46
-
10:30
-
10:27
-
09:30
-
09:10
-
07:57
-
05:33
-
04:29
-
00:31
- 12 декабря 2021
-
23:57
-
22:50
-
22:34
-
22:21
-
21:31
-
20:10