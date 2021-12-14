«Сакраменто» выставил на обмен двух ведущих игроков

«Сакраменто Кингз» рассматривают предложения с обменом двух своих ведущих игроков Бадди Хилда и Марвина Багли, сообщает журналист Джейсон Андерсон в своём «твиттере».

«Сакраменто» не вступал в переговоры с «Индианой Пэйсерс» по поводу Домантаса Сабониса или Майлза Тернера с прошлой недели, когда появилось сообщение, что «Индиана» готова продать своих ведущих «больших», а также защитника Кариса Леверта. Напомним, «Сакраменто» проявлял интерес к Сабонису в прошлом.

Также сообщается, что руководство «Сакраменто» рассматривает вариант с подписанием Бена Симмонса, который не принимал участия в матчах в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждой встречи за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку, и попыток их решения.