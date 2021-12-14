Карри объяснил серию провалов, из-за которой он не может побить рекорд НБА по трёхочковым
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу рекорда по реализованным трёхочковым в НБА. Лидеру калифорнийцев осталось всего три успешных броска, чтобы обойти легендарного Рэя Аллена.
«Давайте будем честными, вокруг этого рекорда много шумихи, и иногда это заставляет торопиться и лезть из кожи вон», — приводит слова Карри CBS Sports.
Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Стефен 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.
Сегодня, 14 декабря, «Голден Стэйт» в гостевом матче вырвал победу у «Индианы Пэйсерс» — 102:100.
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