Леброн Джеймс: постойте, вы все думали, что я закончил?

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к своим критикам в «инстаграме» после трипл-дабла в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (106:94).

«Постойте, вы все думали, что я закончил?», — подписал видеонарезку со своим участие Леброн на странице в «Инстаграме».

Леброн был признан лучшим игроком недели в Западной конференции. «Лейкерс» Джеймса выиграли три матча недели при одном поражении и занимают шестое место в Западной конференции. Средние показатели Леброна составили 28,3 очка, 8,0 подбора, 7,5 передачи за игру. Стоит отметить, что в матче с «Орландо» Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 30+ набранных очков. Он превзошёл легенду «Лейкерс» Коби Брайанта.