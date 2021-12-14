Леброн Джеймс: постойте, вы все думали, что я закончил?
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к своим критикам в «инстаграме» после трипл-дабла в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (106:94).
«Постойте, вы все думали, что я закончил?», — подписал видеонарезку со своим участие Леброн на странице в «Инстаграме».
Леброн был признан лучшим игроком недели в Западной конференции. «Лейкерс» Джеймса выиграли три матча недели при одном поражении и занимают шестое место в Западной конференции. Средние показатели Леброна составили 28,3 очка, 8,0 подбора, 7,5 передачи за игру. Стоит отметить, что в матче с «Орландо» Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 30+ набранных очков. Он превзошёл легенду «Лейкерс» Коби Брайанта.
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