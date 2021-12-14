Стив Керр объяснил, почему Стефен Карри совершил 10+ промахов из-за дуги трижды подряд
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему лидер его команды Стефен Карри совершил 10+ промахов из-за дуги трижды подряд. Напомним, разыгрывающему калифорнийцев осталось сделать всего три успешных броска, чтобы обойти легендарного Рэя Аллена по числу реализованных трёхочковых.
«Я думаю, что в последних играх он немного перестарался, пытаясь забивать эти трёхочковые и тем самым побить легендарный рекорд», — приводит слова Керра ESPN.
Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
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