Стив Керр объяснил, почему Стефен Карри совершил 10+ промахов из-за дуги трижды подряд

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему лидер его команды Стефен Карри совершил 10+ промахов из-за дуги трижды подряд. Напомним, разыгрывающему калифорнийцев осталось сделать всего три успешных броска, чтобы обойти легендарного Рэя Аллена по числу реализованных трёхочковых.

«Я думаю, что в последних играх он немного перестарался, пытаясь забивать эти трёхочковые и тем самым побить легендарный рекорд», — приводит слова Керра ESPN.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.