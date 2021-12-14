Дирк Новицки назвал молодую звезду НБА с наибольшим потенциалом

Легендарный баскетболист Дирк Новицки назвал игрока «Даллас Маверикс» Луку Дончича главной молодой звездой НБА с наибольшим потенциалом.
«Лука Дончич для меня — парень, который находится на вершине списка, потому что ему всего 22 года.
У него ещё столько перспектив впереди. Его креативность, то, как он читает игру, как он распределяет мяч, как он может забивать из разных позиции — в его игре нет пробелов. В 22 года это просто невероятно», — приводит слова Новицки Reuters.
Дончич был выбран под 5-м номером на драфте НБА в 2018 году «Атлантой Хоукс», которая сразу же обменяла его в «Даллас» на задрафтованного третьим Трея Янга. Средние показатели Луки в плей-офф — 2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%.
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