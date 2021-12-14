Суд вынес решение по иску Евгения Валиева, который хотел получить от «Химок» 45 млн рублей

Бывший форвард «Химок» Евгения Валиев получит компенсацию около 2,5 миллионов от подмосковного клуба.

Ранее сообщалось, что представляющий УНИКС Валиев намерен получить от своего бывшего работодателя 45 миллионов рублей.

Валиев получит деньги за те дни, когда проходил медосмотр в клубе и был в расположении национальной команды. По сути, судья принял сторону подмосковной команды, представители которой изначально заявляли, что второй год контракта не вступил в силу из-за проблем Евгения со здоровьем.

«Претензии Валиева к клубу были необоснованны, «Химки» действовали в отношении игрока в соответствии с законом, что и подтвердил Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Та небольшая часть выплат, которая в итоге была присуждена игроку, клубом в суде и не оспаривалась», – отметили в пресс-службе «Химок».