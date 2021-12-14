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Кайл Кузма отреагировал на слухи об обмене игрока «Лейкерс»

Кайл Кузма отреагировал на слухи об обмене игрока «Лейкерс»
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма разместил новый пост в своём «твиттере», где отреагировал на слухи о возможном обмене защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тэйлена Хортон-Такера.

«Ну вот опять», – лаконично выразился Кузма, добавив несколько смеющихся смайлов.

Кайл выступал за «Лейкерс» с 2017 по 2021 год, после чего перешёл в «Вашингтон».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» на выезде играл с «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 113:107 в пользу хозяев площадки. Никола Йокич из «Наггетс» набрал 28 очков, 21 очко на счету Дависа Бертанса из «Уизардс».

«Лос-Анджелес» ранее встречался с «Орландо Мэджик». Со счётом 106:94 победу в этом матче праздновал калифорнийский клуб.

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