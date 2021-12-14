«Лейкерс» недовольны «Большим трио» и готовы обменять Расселла Уэстбрука

В «Лос-Анджелес Лейкерс» задумались о возможных вариантах обмена разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука. Об этом сообщает Bleacher Report.
По сведениям источника, «Большое трио» в лице Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Уэстбрука не удовлетворило ожиданий калифорнийского клуба. При этом отмечается, что обмен Расселла, в соглашении которого остаются два года и $ 91 млн, едва ли представляется возможным.
Уэстбрук – рекордсмен в истории Национальной баскетбольной ассоциации по числу трипл-даблов за карьеру (189) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.
В нынешнем сезоне НБА Расселл набирает за «Лейкерс» 19,5 очка, совершает 7,7 подбора и отдаёт 8,4 передачи в среднем за матч.
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