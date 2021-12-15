Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден и Дуайт Ховард заразились коронавирусом

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и его одноклубник защитник Уэсли Мэттьюз отправлены на карантин согласно протоколу НБА по профилактике коронавируса, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.
Кроме того, ещё два игрока «Бруклин Нетс» были вынуждены уйти на карантин. К пяти баскетболистам (Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон и Пол Миллсэп) добавились защитники Джеймс Харден и Брюс Браун. «Бруклин» в овертайме вырвал победу в матче с «Торонто Рэпторс» (131:129 ОТ) без помощи указанных игроков.
В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» также произошло добавление новых игроков в протоколы по коронавирусу. На карантин ушли центровой Дуайт Ховард и Малик Монк, ранее положительный текст был выявлен у Тэйлена Хортон-Такера. Монк сдал положительный тест после прилёта команды на в Даллас на матч с «Маверикс». Он контактировал со всеми в самолёте, что вызывает беспокойство в организации «Лейкерс».
Игрок, попавший под протокол по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два подряд отрицательных теста в течение 24 часов.
- 15 декабря 2021
-
08:18
-
06:28
-
04:15
-
00:29
- 14 декабря 2021
-
23:27
-
22:41
-
21:45
-
21:38
-
20:45
-
20:00
-
19:16
-
18:16
-
16:19
-
15:23
-
14:09
-
13:34
-
12:34
-
11:47
-
10:17
-
09:13
-
09:01
-
08:59
-
08:29
-
06:08
-
00:09
- 13 декабря 2021
-
23:54
-
23:43
-
22:55
-
21:56
-
20:48
-
19:48
-
18:55
-
18:48
-
17:41
-
16:49