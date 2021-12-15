Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден и Дуайт Ховард заразились коронавирусом

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и его одноклубник защитник Уэсли Мэттьюз отправлены на карантин согласно протоколу НБА по профилактике коронавируса, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.



Кроме того, ещё два игрока «Бруклин Нетс» были вынуждены уйти на карантин. К пяти баскетболистам (Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон и Пол Миллсэп) добавились защитники Джеймс Харден и Брюс Браун. «Бруклин» в овертайме вырвал победу в матче с «Торонто Рэпторс» (131:129 ОТ) без помощи указанных игроков.

В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» также произошло добавление новых игроков в протоколы по коронавирусу. На карантин ушли центровой Дуайт Ховард и Малик Монк, ранее положительный текст был выявлен у Тэйлена Хортон-Такера. Монк сдал положительный тест после прилёта команды на в Даллас на матч с «Маверикс». Он контактировал со всеми в самолёте, что вызывает беспокойство в организации «Лейкерс».

Игрок, попавший под протокол по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два подряд отрицательных теста в течение 24 часов.