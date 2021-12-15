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Стефен Карри высказался после покорения рекорда НБА по трёхочковым

Стефен Карри высказался после покорения рекорда НБА по трёхочковым
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался после матча с «Нью-Йорк Никс», который закончился со счётом 105:96 в пользу «Уорриорз».

«Я долго думал об этом рекорде. В истории баскетбола это особенное достижение. Эти две легенды. Я наблюдал, как она росли и понял, как бросать мяч, благодаря им и моему отцу. Круг замкнулся, чувак», — сказал Карри в эфире NBA on TNT.

Напомним, Стефен Карри из «Голден Стэйт» установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. В первой четверти баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона-2013/2014. Награду Карри вручали Аллен и прежний рекордсмен Реджи Миллер.

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