Димитрис Итудис: важно, что у ЦСКА вернулись в строй травмированные игроки
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с казанским УНИКСом.
«УНИКС играет хорошо, у них хорошая «химия». Они побеждают, они универсальны, играют высокими и «маленькими» составами, это очень конкурентоспособная команда. Хотя то же самое могу сказать и о нас. Важно, что у нас вернулись в строй травмированные игроки, мы работаем вместе, это помогает команде. Важно, что мы как команда дышим как здоровый организм, у игроков есть конкретные роли, и они поддерживают друг друга», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.
Встреча ЦСКА — УНИКС состоится сегодня, 15 декабря, в Москве. Начало матча — в 20:00 мск.
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