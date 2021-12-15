Илона Корстин: на нашем ежегодном баскетбольном празднике соберутся лучшие из лучших

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала старт голосования на Матч звёзд, который состоится 20 февраля 2022 года в Москве на «ВТБ Арене»…

«Единая Лига планомерно готовится к предстоящему Матчу Звезд в Москве, который состоится 20 февраля на ВТБ Арене. Сегодня мы запускаем голосование, которое продлится ровно месяц — у болельщиков будет возможность выбрать игроков в сборную «Звезд России» и «Звезд Мира».

Сезон в Лиге ВТБ получается очень интересным и непредсказуемым — немногие перед его началом могли предположить, что лидером чемпионата будет УНИКС, а на втором месте расположится «Автодор». При этом в турнирной таблице большая плотность результатов — расстановка команд может поменяться после любого игрового дня.

В Лиге ВТБ сейчас много ярких новичков и настоящих европейских звезд — уверена, они будут рады стать частью нашего ежегодного баскетбольного праздника, на котором соберутся лучшие из лучших. Сейчас время болельщиков сказать свое слово, выбрать любимых игроков и сформировать расширенный список игроков на участие в Матче Всех Звезд", — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ