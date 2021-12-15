Илона Корстин: на нашем ежегодном баскетбольном празднике соберутся лучшие из лучших

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала старт голосования на Матч звёзд, который состоится 20 февраля 2022 года в Москве на «ВТБ Арене»…
«Единая Лига планомерно готовится к предстоящему Матчу Звезд в Москве, который состоится 20 февраля на ВТБ Арене. Сегодня мы запускаем голосование, которое продлится ровно месяц — у болельщиков будет возможность выбрать игроков в сборную «Звезд России» и «Звезд Мира».
Сезон в Лиге ВТБ получается очень интересным и непредсказуемым — немногие перед его началом могли предположить, что лидером чемпионата будет УНИКС, а на втором месте расположится «Автодор». При этом в турнирной таблице большая плотность результатов — расстановка команд может поменяться после любого игрового дня.
В Лиге ВТБ сейчас много ярких новичков и настоящих европейских звезд — уверена, они будут рады стать частью нашего ежегодного баскетбольного праздника, на котором соберутся лучшие из лучших. Сейчас время болельщиков сказать свое слово, выбрать любимых игроков и сформировать расширенный список игроков на участие в Матче Всех Звезд", — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ
- 15 декабря 2021
-
16:03
-
15:58
-
15:56
-
14:42
-
13:40
-
11:51
-
10:54
-
09:52
-
08:49
-
08:18
-
06:28
-
04:15
-
00:29
- 14 декабря 2021
-
23:27
-
22:41
-
21:45
-
21:38
-
20:45
-
20:00
-
19:16
-
18:16
-
16:19
-
15:23
-
14:09
-
13:34
-
12:34
-
11:47
-
10:17
-
09:13
-
09:01
-
08:59
-
08:29
-
06:08
-
00:09
- 13 декабря 2021
-
23:54