ЦСКА в Москве проиграл УНИКСу с разницей -21 в матче Евролиги

Завершился матч 15-го тура Евролиги, в котором московский ЦСКА на своей площадке принимал казанский УНИКС. Гости одержали уверенную победу со счётом 88:67.
Уже в первой четверти команда из Казани обеспечила себе преимущество в шесть очков, однако ключевой стала вторая десятиминутка, в которой армейцы сумели набрать всего семь очков. Таким образом, на перерыв баскетболисты ушли со счётом 48:28 в пользу УНИКСа.
Во второй половине встречи гости только увеличили преимущество. Третья четверть завершилась в их пользу со счётом 26:23, а в заключительном отрезке матча команды набрали по 16 очков.
После 15 игр УНИКС занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 9 побед и 6 поражений. У армейцев идентичные показатели, однако они уступают казанцам в личных встречах, поэтому идут шестыми.
- 15 декабря 2021
-
21:52
-
21:44
-
20:22
-
19:50
-
19:18
-
18:34
-
17:34
-
16:54
-
16:03
-
15:58
-
15:56
-
14:42
-
13:40
-
11:51
-
10:54
-
09:52
-
08:49
-
08:18
-
06:28
-
04:15
-
00:29
- 14 декабря 2021
-
23:27
-
22:41
-
21:45
-
21:38
-
20:45
-
20:00
-
19:16
-
18:16
-
16:19
-
15:23
-
14:09
-
13:34
-
12:34
-
11:47