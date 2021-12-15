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ЦСКА в Москве проиграл УНИКСу с разницей -21 в матче Евролиги

ЦСКА в Москве проиграл УНИКСу с разницей -21 в матче Евролиги
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Завершился матч 15-го тура Евролиги, в котором московский ЦСКА на своей площадке принимал казанский УНИКС. Гости одержали уверенную победу со счётом 88:67.

Уже в первой четверти команда из Казани обеспечила себе преимущество в шесть очков, однако ключевой стала вторая десятиминутка, в которой армейцы сумели набрать всего семь очков. Таким образом, на перерыв баскетболисты ушли со счётом 48:28 в пользу УНИКСа.

Во второй половине встречи гости только увеличили преимущество. Третья четверть завершилась в их пользу со счётом 26:23, а в заключительном отрезке матча команды набрали по 16 очков.

После 15 игр УНИКС занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 9 побед и 6 поражений. У армейцев идентичные показатели, однако они уступают казанцам в личных встречах, поэтому идут шестыми.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
15 декабря 2021, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
67 : 88
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА: Шенгелия - 20, Швед - 13, Лундберг - 12, Клайберн - 7, Милутинов - 6, Фойгтман - 5, Григонис - 3, Боломбой - 1, Антонов, Курбанов, Ухов, Хэкетт
УНИКС: Хезонья - 18, Канаан - 16, Мэйо - 14, Браун - 10, Браун - 10, Воронцевич - 8, Джекири - 6, Списсу - 3, Узинский - 3, Брэнтли, Зайцев, Клименко
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