ЦСКА в Москве проиграл УНИКСу с разницей -21 в матче Евролиги

Завершился матч 15-го тура Евролиги, в котором московский ЦСКА на своей площадке принимал казанский УНИКС. Гости одержали уверенную победу со счётом 88:67.

Уже в первой четверти команда из Казани обеспечила себе преимущество в шесть очков, однако ключевой стала вторая десятиминутка, в которой армейцы сумели набрать всего семь очков. Таким образом, на перерыв баскетболисты ушли со счётом 48:28 в пользу УНИКСа.

Во второй половине встречи гости только увеличили преимущество. Третья четверть завершилась в их пользу со счётом 26:23, а в заключительном отрезке матча команды набрали по 16 очков.

После 15 игр УНИКС занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 9 побед и 6 поражений. У армейцев идентичные показатели, однако они уступают казанцам в личных встречах, поэтому идут шестыми.