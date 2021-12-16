Хавьер Паскуаль назвал две кадровые потери «Зенита» после победы в Лионе

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о выездном матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (71:61), отметив потерю из-за травм Миндаугаса Кузминскаса и Коннера Фрэнкампа.

«Мы были немного эффективнее во второй половине. Сохранили наш уровень в обороне, а в нападении стали более эффективными. Сейчас сильный и сложный период. Мы потеряли Миндауса Кузминскаса перед игрой, во время игры потеряли разыгрывающего Коннера Фрэнкампа. Это непросто, но все игроки боролись, пытаясь достичь этой важной победы. Мне больше всего нравится наш дух. Мы боремся до последнего момента. Особенно во второй половине мы были сконцентрированы, боролись за каждый мяч. Мы минимизировали потери и были более эффективными под кольцом. Сегодня мы ужасно бросали с линии штрафных. Могли закрыть игру раньше, но иногда такое случается», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.