«Локомотив-Кубань» уволил Евгения Пашутина с поста главного тренера

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин был отправлен в отставку после поражения команды от немецкого «Гамбурга» (82:100).
«Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов. Однако в последнее время – уже довольно продолжительное – «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение.
Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», – приводит слова президента клуба Андрея Ведищева официальный сайт команды.
«Локомотив-Кубань» крупно проиграл «Гамбургу» в Еврокубке:
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