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«Локомотив-Кубань» уволил Евгения Пашутина с поста главного тренера

«Локомотив-Кубань» уволил Евгения Пашутина с поста главного тренера
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин был отправлен в отставку после поражения команды от немецкого «Гамбурга» (82:100).

«Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов. Однако в последнее время – уже довольно продолжительное – «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение.

Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», – приводит слова президента клуба Андрея Ведищева официальный сайт команды.

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