Гомельский отреагировал на поражение ЦСКА с разницей «-21» в домашнем матче с УНИКСом
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Известный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу поражения ЦСКА в домашнем матче с УНИКСом (66:87). Игра проходила в рамках 15-го тура Евролиги.
«После равного начала (где-то до 7-й минуты 1-ой четверти) тренер Перасович поменял тактический рисунок в атаке. Сделал он это двумя заменами. Пришёл черёд ЦСКА перестраиваться. Однако все 3 замены Итудиса оказались явно неудачными. УНИКС выиграл 1-ую четверть +6. А дальше растягивал нашу оборону, готовил дальние броски и реализовывал их. А у ЦСКА в атаке появилась ненужная спешка и явно авантюрные броски, результат не замедлил сказаться. Соперник оторвался в счёте и почувствовал себя комфортно и уверенно», — написал Гомельский на своём сайте.
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