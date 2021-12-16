Фото Леброна Джеймса с матча НБА стало вирусным. Он ударился головой в щит

В сети распространилась фотография лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который во время матча с «Даллас Маверикс» (107:104) ударился головой в щит.
Публикация доступна в «твиттере» Bleacher Sport.
Леброн был признан лучшим игроком прошлой недели в Западной конференции. «Лейкерс» Джеймса выиграли три матча на неделе при одном поражении и занимают шестое место в Западной конференции. Средние показатели Леброна составили 28,3 очка, 8,0 подбора, 7,5 передачи за игру. Стоит отметить, что в матче с «Орландо» Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 30+ набранных очков. Он превзошёл легенду «Лейкерс» Коби Брайанта.
Ранее Леброн Джеймс покорил ещё одну знаковую отметку за карьеру в НБА. Лидер «Лейкерс» стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 100 трипл-даблов за карьеру.
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