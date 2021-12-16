Гениальный финт Де Коло и шикарный данк Адетокунбо — в топ-10 моментов 15-го тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов 15-го тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли попадание защитника «Жальгириса» Эдгараса Улановаса в концовке основного времени матча с «Монако», мощный блок-шот форварда «Анадолу Эфес» Адриана Моэрмана, роскошная комбинация игроков «Милана» Серхио Родригеса и Кайла Хайнса, красивый быстрый отрыв в исполнении баскетболистов «Олимпиакоса» Костаса Папаниколау и Тайлера Дорси, шикарный реверс-данк форварда УНИКСа Марио Хезоньи, потрясающий финт защитника «Фенербахче» Нандо Де Коло с последующим попаданием из-за дуги Сехмуша Хазера. Лучший момент тура — данк форварда АСВЕЛа Костаса Адетокунбо после передачи Дилана Осетковски.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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