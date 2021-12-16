Андрей Ватутин объяснил, почему не уйдёт с поста президента ЦСКА и не уволит Итудиса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что ранее сказанные слова о возможности покинуть пост президента ЦСКА были шуткой. Ватутин также дал понять, что главный тренер Димитрис Итудис доработает свой двухлетний контракт до конца из-за приверженности идеалам клуба.

«Месяц назад я сказал, что могу подумать об уходе из клуба, если выиграю Евролигу в пятый раз? Это была шутка, потому что мне нравится моя работа. Мне нравятся люди в ЦСКА. Коллеги, тренеры, игроки. ЦСКА — моя жизнь. Для меня это объект №1. Это заявление было шуткой. Очень сложно представить, что я смогу покинуть ЦСКА после ещё одного титула в Евролиге. Я очень счастливый человек, потому что у меня интересная жизнь. Мы много путешествуем, и каждый день я могу знакомиться с новыми людьми. Баскетбол — самая важная часть моей жизни. Конечно, есть семья, дети, но я не представляю себя без баскетбола, без посещения Каунаса, Мадрида, Казани. Это как наркотик, нужно делать укол каждый день. Это типичная история с адреналином.

Вы же помните финальную игру Евролиги-2012 в Стамбуле, когда мы проиграли «Олимпиакосу»? Наша команда была очень хорошей. По составу, может быть, лучшая команда в истории ЦСКА. Теперь я могу это сказать. Если бы ЦСКА выиграл тот титул, я был готов уехать из Москвы в другое место. И титул был почти в кармане. Но эта осечка удержала меня здесь, и теперь я могу сказать «спасибо» «Олимпиакосу». Потому что следующие 10 лет были действительно интересными и принесли мне много счастья. Это была глава, полная титулов, людей, игр. Этот титул действительно был у нас в кармане. И снова «спасибо» «Олимпиакосу». Но это было с моей стороны. С точки зрения болельщиков, игроков, главного тренера Йонаса Казлаускаса, это была трагедия. Для меня это тоже был огромный успех. Но по прошествии 10 лет могу сказать — слава богу, это поражение сохранило меня в ЦСКА. «Бруклин Нетс»? Работа в НБА никогда не была моей мечтой. Я считаю, что могу добиться большего успеха в европейском баскетболе. Я не так уж молод. Для меня сложно покинуть мой город, свою страну, свой народ и просто уйти. Я не игрок. Для игроков 22-24 лет всё намного проще.

Каждый тренер всегда находится под давлением. Если команда начинает проигрывать, возникают вопросы. Итудис — успешный тренер ЦСКА. Каждый сезон у нас был титул Единой лиги ВТБ и выход в «Финал четырёх» Евролиги. Нет другого тренера, который может гарантировать лучший результат. Он знает систему, он успешен, он голоден и он объединяет с нами Токо Шенгелию, Уилла Клайберна, Дэниела Хэкетта. Он заслужил ещё два года, чтобы реализовать свои идеи. Ужасно выглядит, когда ты решаешь сменить тренера только потому, что он тебе надоел. Конечно, ему немного надоело работать со мной, а мне немного надоело работать с ним (улыбается). Но это плохая причина для расставания. Итудис даёт результат. Он патриот ЦСКА. Он действительно голоден. Он боец. Надеюсь, что этот и следующий год будут для нас успешными», — приводит слова Ватутина Basket News.