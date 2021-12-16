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Андрей Ватутин рассказал, почему ЦСКА добивался увольнения президента Евролиги Бертомеу

Андрей Ватутин рассказал, почему ЦСКА добивался увольнения президента Евролиги Бертомеу
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Президент ЦСКА Андрея Ватутин назвал две основные причины, почему клуб добивался увольнения Жорди Бертомеу с поста президента Евролиги.

«Если бы следующим генеральным директором Евролиги стал Андрей Ватутин, какие бы три основных изменения он сделал бы для улучшения турнира? Первое изменение — объявить ЦСКА абсолютным чемпионом Евролиги (смеётся). Я предпочитаю промолчать, потому что, если я однажды решу пойти во фронт-офис Евролиги, я объявлю свою программу. Сейчас ещё рано (улыбается). Но вопрос хороший. ЦСКА был одной из команд, поддержавших увольнение Жорди Бертомеу? Основная проблема — не формат «Финала четырёх». Есть два основных вопроса.

Прежде всего это деньги. В европейском баскетболе мы каждый день теряем деньги. Если вы выиграете матч Евролиги, то получите до € 40 тысяч. Но вы тратите больше на чартерный рейс и другие расходы во время выезда. Я даже не говорю о зарплатах игроков. Это похоже на благотворительность. Все команды заслуживают больших денег, и я верю, что их можно найти. Во-вторых, национальные лиги. Тренерам и игрокам действительно сложно играть два матча Евролиги в неделю, а затем — игру внутреннего чемпионата в те же выходные. Слишком много игр. Я думаю, что для всех было бы идеально создать две команды. Одна будет играть в Евролиге, вторая — во внутреннем чемпионате. Возможно, в плей-офф внутреннего первенства сыграет основной состав.

«Маккаби» думал создать две команды? Может, это возможно в Израиле. Я очень уважаю уровень израильской лиги, но если сравнить её с турецкой лигой, испанской лигой ACB или Единой лигой ВТБ, то он немного отличается. Поэтому я вижу две основные проблемы: бонусы от баскетбола и сотрудничество с национальными лигами. Потому что, если вы начнёте превращать Евролигу в хороший бизнес-проект, вам не нужны национальные лиги. Но я не знаю, как это реализовать. Ожидать ли выхода ЦСКА из Лиги ВТБ? Это невозможно. Для «Реала» и «Барселоны» в ACB, думаю, то же самое. Если серьёзно, то для построения нормальной второй команды нужно больше денег, больше игроков, зарплаты. Это возможно только в том случае, если Евролига найдёт больше денег для команд? Кто знает. Речь идёт об идеальной модели», — приводит слова Ватутина Basket News.

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